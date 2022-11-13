13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Курганских водителей предупредили об опасности на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Курганских водителей известили об образовании гололеда на дорогах Фото:

Автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. Информация появилась на сайте региональной Госавтоинспекции.

«В связи с резким понижением температуры и изменениями погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности исключить движение на загородных дорогах», — говорится в сообщении дорожной полиции. Неблагоприятная погодная обстановка в виде мокрого снега с образованием гололеда в регионе сохранится 14 и 15 ноября.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что на дорогах необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров. Также стоит учитывать, что другие участники движения могут попасть в аварийную ситуацию, и быть готовым к подобному развитию событий.

Ранее URA.RU сообщало, что водителей Курганской области попросили воздержаться от поездок по загородным трассам. УГИБДД региона обратилось к автомобилистам из-за ухудшения дорожной обстановки.

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Автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. Информация появилась на сайте региональной Госавтоинспекции. «В связи с резким понижением температуры и изменениями погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности исключить движение на загородных дорогах», — говорится в сообщении дорожной полиции. Неблагоприятная погодная обстановка в виде мокрого снега с образованием гололеда в регионе сохранится 14 и 15 ноября. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что на дорогах необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров. Также стоит учитывать, что другие участники движения могут попасть в аварийную ситуацию, и быть готовым к подобному развитию событий. Ранее URA.RU сообщало, что водителей Курганской области попросили воздержаться от поездок по загородным трассам. УГИБДД региона обратилось к автомобилистам из-за ухудшения дорожной обстановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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