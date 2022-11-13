Курганских водителей предупредили об опасности на дорогах

14 ноября 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Курганских водителей известили об образовании гололеда на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. Информация появилась на сайте региональной Госавтоинспекции. «В связи с резким понижением температуры и изменениями погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности исключить движение на загородных дорогах», — говорится в сообщении дорожной полиции. Неблагоприятная погодная обстановка в виде мокрого снега с образованием гололеда в регионе сохранится 14 и 15 ноября. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что на дорогах необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров. Также стоит учитывать, что другие участники движения могут попасть в аварийную ситуацию, и быть готовым к подобному развитию событий. Ранее URA.RU сообщало, что водителей Курганской области попросили воздержаться от поездок по загородным трассам. УГИБДД региона обратилось к автомобилистам из-за ухудшения дорожной обстановки.

Автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. Информация появилась на сайте региональной Госавтоинспекции. «В связи с резким понижением температуры и изменениями погодных условий, Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее и, по возможности исключить движение на загородных дорогах», — говорится в сообщении дорожной полиции. Неблагоприятная погодная обстановка в виде мокрого снега с образованием гололеда в регионе сохранится 14 и 15 ноября. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что на дорогах необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость и не делать резких маневров. Также стоит учитывать, что другие участники движения могут попасть в аварийную ситуацию, и быть готовым к подобному развитию событий. Ранее URA.RU сообщало, что водителей Курганской области попросили воздержаться от поездок по загородным трассам. УГИБДД региона обратилось к автомобилистам из-за ухудшения дорожной обстановки.