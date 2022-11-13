13 ноября 2022

Начальник полиции Челябинска пожаловался на нехватку мужчин-дружинников

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Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне Академ. Челябинск
Патрулировать улицы вместе с полицией выходят преимущественно женщины Фото:

В Челябинске патрулирование улиц вместо мужчин-дружинников осуществляют женщины. Об этом 14 ноября заявил на аппаратном совещании в мэрии начальник городского УМВД Андрей Меньшенин и попросил глав районов обратить на это внимание при формировании народных дружин.

«Хочу обратиться к главам районов. Большая часть народных дружин, которая выходит патрулировать улицы Челябинска, это девушки. При формировании добровольцев необходимо акцентировать внимание на сотрудниках из числа мужского пола», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой.

Этой осенью на улицы Челябинской области призвали 3,5 тысячи добровольцев. Представители добровольных народных дружин совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы городов. Подобные меры по охране общественного порядка способствуют росту числа раскрытых преступлений в общественных местах на 15%.

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В Челябинске патрулирование улиц вместо мужчин-дружинников осуществляют женщины. Об этом 14 ноября заявил на аппаратном совещании в мэрии начальник городского УМВД Андрей Меньшенин и попросил глав районов обратить на это внимание при формировании народных дружин. «Хочу обратиться к главам районов. Большая часть народных дружин, которая выходит патрулировать улицы Челябинска, это девушки. При формировании добровольцев необходимо акцентировать внимание на сотрудниках из числа мужского пола», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой. Этой осенью на улицы Челябинской области призвали 3,5 тысячи добровольцев. Представители добровольных народных дружин совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы городов. Подобные меры по охране общественного порядка способствуют росту числа раскрытых преступлений в общественных местах на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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