13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В ЯНАО отработали рекордное количество заявок от семей мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
В ЯНАО отработали около тысячи заявок от семей мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

В ЯНАО с начала работы акции «Мы вместе» было отработано около тысячи заявок от семей мобилизованных. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка», — сообщается в правительстве.

Отмечается, что около 600 обращений были закрыты силами волонтеров. Чаще всего, это решение бытовых задач. Волонтерами-психологами 20 раз была оказана психологическая поддержка.

Ранее URA.RU рассказывало, глава Приуральского района Иван Сакал лично проводит встречи с семьями мобилизованных. Семьям помогают делать ремонт в квартире и закупать продукты.

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В ЯНАО с начала работы акции «Мы вместе» было отработано около тысячи заявок от семей мобилизованных. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. «Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка», — сообщается в правительстве. Отмечается, что около 600 обращений были закрыты силами волонтеров. Чаще всего, это решение бытовых задач. Волонтерами-психологами 20 раз была оказана психологическая поддержка. Ранее URA.RU рассказывало, глава Приуральского района Иван Сакал лично проводит встречи с семьями мобилизованных. Семьям помогают делать ремонт в квартире и закупать продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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