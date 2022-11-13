В ЯНАО отработали рекордное количество заявок от семей мобилизованных

В ЯНАО отработали около тысячи заявок от семей мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В ЯНАО с начала работы акции «Мы вместе» было отработано около тысячи заявок от семей мобилизованных. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка», — сообщается в правительстве.

Отмечается, что около 600 обращений были закрыты силами волонтеров. Чаще всего, это решение бытовых задач. Волонтерами-психологами 20 раз была оказана психологическая поддержка.

Ранее URA.RU рассказывало, глава Приуральского района Иван Сакал лично проводит встречи с семьями мобилизованных. Семьям помогают делать ремонт в квартире и закупать продукты.