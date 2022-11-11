Семьям мобилизованных в муниципалитете ЯНАО оказывают бытовую помощь

Семьям мобилизованных в Приуральском районе помогают закупать продукты и делать ремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал рассказал о том, за какой помощью обращаются родственники мобилизованных и добровольцев. Семьям помогают закупать продукты и делать ремонт, сообщил мэр в своем telegram-канале.

«Уже оказаны консультации по действующим льготам, произведена закупка продуктов питания, произведен ремонт электричества в квартире, отрабатываем организацию ремонта сантехники. Наши бойцы защищают Родину, а мы должны позаботиться о них и об их семьях», — написал Сакал.

Мэр встречается с родственниками мобилизованных лично, а также общается по телефону. «Не менее важна сегодня и моральная поддержка, простое человеческое общение. Впереди запланированы встречи еще в нескольких населенных пунктах», — рассказал Сакал.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) дети до 18 лет, чьи отцы были мобилизованы, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Предложение администрации города утвердила салехардская городская Дума.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября, а завершилась 28 октября. Из ЯНАО мобилизовали 920 резервистов.