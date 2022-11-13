13 ноября 2022

В Челябинской области завершился пожароопасный сезон

Губернатор Челябинской области подписал указ о завершении сезона пожаров
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Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал, пожароопасный период
С приходом холодов исчезла опасность возникновения пожаров в лесах области Фото:

В Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон. Документ за подписью губернатора Алексея Текслера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон 2022 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 14 ноября 2022 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Пожароопасный сезон вводится в регионе для предотвращения возгораний. В этом году он начался 1 апреля, в некоторых района с 20 апреля. Этому способствовали повышение дневных температур и сход снежного покрова.

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В Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон. Документ за подписью губернатора Алексея Текслера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В связи с снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон 2022 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 14 ноября 2022 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Пожароопасный сезон вводится в регионе для предотвращения возгораний. В этом году он начался 1 апреля, в некоторых района с 20 апреля. Этому способствовали повышение дневных температур и сход снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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