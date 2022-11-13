В Челябинской области завершился пожароопасный сезон

Губернатор Челябинской области подписал указ о завершении сезона пожаров

С приходом холодов исчезла опасность возникновения пожаров в лесах области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон. Документ за подписью губернатора Алексея Текслера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон 2022 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 14 ноября 2022 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Пожароопасный сезон вводится в регионе для предотвращения возгораний. В этом году он начался 1 апреля, в некоторых района с 20 апреля. Этому способствовали повышение дневных температур и сход снежного покрова.