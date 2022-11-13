В Челябинской области завершился пожароопасный сезон

В Челябинской области 14 ноября завершился пожароопасный сезон. Документ за подписью губернатора Алексея Текслера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах, пожароопасный сезон 2022 года в лесах Челябинской области считать завершенным с 14 ноября 2022 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Пожароопасный сезон вводится в регионе для предотвращения возгораний. В этом году он начался 1 апреля, в некоторых района с 20 апреля. Этому способствовали повышение дневных температур и сход снежного покрова.
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