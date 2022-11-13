Эмир Кустурица станет президентом главного кинофестиваля ХМАО

Эмир Кустурица станет президентом XXI международного кинофестиваля «Дух огня»

14 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Эмир Кустурица стал президентов кинофестиваля «Дух огня» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «На пост президента XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ утвержден сербский сценарист, режиссер и композитор, обладатель двух „Золотых пальмовых ветвей“ Каннского кинофестиваля — Эмир Кустурица», — сказано в сообщении властей. «Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей», — добавили в сообщении со ссылкой на слова Кустурицы. Ранее URA.RU писало, что на прошедшем фестивале губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с приглашенными гостями приняла участие в церемонии открытия фестиваля «Дух огня». Одним из его хедлайнеров тогда стал режиссер Эмир Кустурица.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица был утвержден на пост президента международного кинофестиваля «Дух огня». Об этом рассказали в официальном telegram-канале региональных властей «Югра. Официально». «На пост президента XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ утвержден сербский сценарист, режиссер и композитор, обладатель двух „Золотых пальмовых ветвей“ Каннского кинофестиваля — Эмир Кустурица», — сказано в сообщении властей. «Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей», — добавили в сообщении со ссылкой на слова Кустурицы. Ранее URA.RU писало, что на прошедшем фестивале губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с приглашенными гостями приняла участие в церемонии открытия фестиваля «Дух огня». Одним из его хедлайнеров тогда стал режиссер Эмир Кустурица.