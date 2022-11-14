A Haber показал кадры, как подозреваемая в теракте в Стамбуле оставила бомбу

В центре Стамбула 13 ноября взорвали бомбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Турецкий телеканал A Haber распространил видео с подозреваемой террористкой, устроившей теракт в Стамбуле 13 ноября. На кадрах женщина бежит по улице за несколько минут до взрыва.

«Момент побега террористки, оставившей бомбу на улице Истикляль заснят на камеру», — передает A Haber. На видео подозреваемая держит телефон и смотрит в экран. До этого, по данным телеканала, женщина 40 минут сидела на скамейке рядом с местом теракта.

Теракт в Стамбуле произошел 13 ноября. Погибли 6 человек и более 80 пострадали. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что подозреваемого задержали, но была ли это женщина на видео — не уточнил. Также Сойлу сообщал, что по данным следствия, за подрывом бомбы в Стамбуле стоят сторонники Курдской рабочей партии.

Обновлено в 12:37. Появилось видео с задержанием подозреваемой. Его распространил телеканал TRT Haber.