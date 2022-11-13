Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула 14 ноября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 + Минюст Турции заявил о теракте в Стамбуле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взрыв в Стамбуле турецкие власти расценивают как террористический акт. Об этом заявил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг. «Это расценивается как акт терроризма. [Ответственная за взрыв] террористическая организация будет определена в результате расследования», — сказал Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber. Он уточнил, что сейчас нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. По его словам, сейчас из-за этого инцидента в соцсетях распространяется много необоснованных новостей. Министр призвал узнавать новости только с официальных источников. В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk заявил, что в результате происшествия погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших увеличилось до 6 человек. По его словам, ранены 53 человека. Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 81 человек. Взрыв в Стамбуле турецкие власти расценивают как террористический акт. Об этом заявил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг. «Это расценивается как акт терроризма. [Ответственная за взрыв] террористическая организация будет определена в результате расследования», — сказал Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber. Он уточнил, что сейчас нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. По его словам, сейчас из-за этого инцидента в соцсетях распространяется много необоснованных новостей. Министр призвал узнавать новости только с официальных источников. В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk заявил, что в результате происшествия погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших увеличилось до 6 человек. По его словам, ранены 53 человека. Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 81 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям