13 ноября 2022

Минюст Турции признал терактом взрыв в центре Стамбула

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, теракт, метро, сенная площадь, оцепление, цветы
Минюст Турции заявил о теракте в Стамбуле Фото:

Взрыв в Стамбуле турецкие власти расценивают как террористический акт. Об этом заявил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

«Это расценивается как акт терроризма. [Ответственная за взрыв] террористическая организация будет определена в результате расследования», — сказал Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber. Он уточнил, что сейчас нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия.

По его словам, сейчас из-за этого инцидента в соцсетях распространяется много необоснованных новостей. Министр призвал узнавать новости только с официальных источников.

В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk заявил, что в результате происшествия погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших увеличилось до 6 человек. По его словам, ранены 53 человека. Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 81 человек.

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Взрыв в Стамбуле турецкие власти расценивают как террористический акт. Об этом заявил Министр юстиции Турции Бекир Боздаг. «Это расценивается как акт терроризма. [Ответственная за взрыв] террористическая организация будет определена в результате расследования», — сказал Бекир Боздаг в интервью телеканалу A Haber. Он уточнил, что сейчас нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия. По его словам, сейчас из-за этого инцидента в соцсетях распространяется много необоснованных новостей. Министр призвал узнавать новости только с официальных источников. В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk заявил, что в результате происшествия погибли 4 человека, а 11 получили ранения. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших увеличилось до 6 человек. По его словам, ранены 53 человека. Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 81 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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