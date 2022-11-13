В челябинских сосисках и фарше опасную добавку

Мясной клей, обнаруженный в продукции, является опасной пищевой добавкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В продукции одного из мясоперерабатывающих предприятий Челябинской области нашли мясной клей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, данный фрагмент, входящий в состав продуктов, является опасной пищевой добавкой.

«В молочных сосисках, домашнем фарше и молочной колбасе установлено наличие микробной трансглутаминазы (фермента, модифицирующего структуру белка, иными словами, мясного клея), что по нормативам не допускается. Этот фермент не внесен в перечень безопасных пищевых добавок, включенных в технические регламенты Таможенного союза. Следовательно, его применение считается запрещенным», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что не соответствие продукции по данному показателю является нарушением Технических Регламентов Таможенного союза. Руководству предприятия было вынесено предостережение. Ему рекомендовано усилить контроль за качеством выпускаемом продукции.

Ранее на мясном предприятии в Коркинском районе при исследовании определенных сортов колбас и котлет было найдено мясо курицы. Подобное также является нарушением Техрегламента Таможенного союза.