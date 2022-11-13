13 ноября 2022
12 ноября 2022

В челябинской мясной продукции нашли нарушения производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., колбаса
В составе колбас и котлет обнаружили курицу Фото:

Лабораторные проверки в Челябинской области показали, что в составе колбас и котлет предприятий Коркинского района найдено мясо курицы. О нарушениях 14 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Установлено, что в мясной продукции — сервелате и котлетах — имеется содержание ДНК курицы, что при норме не допускается. Не соответствие по показателям в пробе пищевой продукции является нарушением» — пояснили URA.RU в управлении.

Ведомство направило письма с требованием оперативно устранить нарушения. Комбинатам рекомендовали усилить контроль за качеством мясной продукции и прекратить выпуск продуктов с компонентами, не указанными в составе.

Ранее на крупном челябинском агрохолдинге нашли почти 15 тонн просрочки. В агрохолдинге пояснили, что утилизация не означает полное уничтожение.

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Лабораторные проверки в Челябинской области показали, что в составе колбас и котлет предприятий Коркинского района найдено мясо курицы. О нарушениях 14 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Установлено, что в мясной продукции — сервелате и котлетах — имеется содержание ДНК курицы, что при норме не допускается. Не соответствие по показателям в пробе пищевой продукции является нарушением» — пояснили URA.RU в управлении. Ведомство направило письма с требованием оперативно устранить нарушения. Комбинатам рекомендовали усилить контроль за качеством мясной продукции и прекратить выпуск продуктов с компонентами, не указанными в составе. Ранее на крупном челябинском агрохолдинге нашли почти 15 тонн просрочки. В агрохолдинге пояснили, что утилизация не означает полное уничтожение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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