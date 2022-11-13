13 ноября 2022
12 ноября 2022

Курганцы жалуются, что управкомпания искажает данные, забирая дом у конкурентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Профсоюзная, дом 4а. Курган, квартира, лестничная площадка, лестничный проем
Жильцы дома обратились за помощью в Госжилинспекцию Фото:

В Кургане дом, расположенный на улице Станционная, 42 передают из-под управления компании «Восток-Центр» в ведение ООО «Курган плюс». Однако жильцы заметили, что в протоколе заседания владельцев квартир была указана неверная информация, что позволило достичь необходимого количества голосов для перехода в другую УК. Об этом URA.RU сообщила жительница дома.

«Вся загвоздка в общей площади дома. ООО „Курган плюс“ откуда-то взяли такую площадь, что у них получилось 62% проголосовавших за переход. Если взять ту площадь, которая написана на сайте Фонда капремонта, у них получится 45%, что недостаточно для перехода», — объяснила URA.RU жительница дома.

Жители дома, обратились в областную Государственную жилищную инспекцию по этому вопросу. Руководитель комиссии по ЖКХ, развитию городского хозяйства и экологии областной общественной палаты Андрей Вагин рассказал URA.RU, что жильцы дома обращались с этой жалобой и в его организацию. Представители палаты также обратятся в Госжилинспекцию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до ООО «Курган плюс» по контактному номеру телефона, указанному в открытых данных. Номер был недоступен. URA.RU направило запрос по теме в Госжилинспекцию. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее стало известно, что УК «Восток-Центр» имеет многомиллионные долги, и к решению проблемы пришлось подключиться замгубернатора Курганской области Владимиру Архипову. В августе начался процесс оздоровления предприятия. Позже появилась информация, что на закрытом совещании представителям других УК предложили поделить между собой дома, за которые отвечает «Восток-Центр».

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В Кургане дом, расположенный на улице Станционная, 42 передают из-под управления компании «Восток-Центр» в ведение ООО «Курган плюс». Однако жильцы заметили, что в протоколе заседания владельцев квартир была указана неверная информация, что позволило достичь необходимого количества голосов для перехода в другую УК. Об этом URA.RU сообщила жительница дома. «Вся загвоздка в общей площади дома. ООО „Курган плюс“ откуда-то взяли такую площадь, что у них получилось 62% проголосовавших за переход. Если взять ту площадь, которая написана на сайте Фонда капремонта, у них получится 45%, что недостаточно для перехода», — объяснила URA.RU жительница дома. Жители дома, обратились в областную Государственную жилищную инспекцию по этому вопросу. Руководитель комиссии по ЖКХ, развитию городского хозяйства и экологии областной общественной палаты Андрей Вагин рассказал URA.RU, что жильцы дома обращались с этой жалобой и в его организацию. Представители палаты также обратятся в Госжилинспекцию. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до ООО «Курган плюс» по контактному номеру телефона, указанному в открытых данных. Номер был недоступен. URA.RU направило запрос по теме в Госжилинспекцию. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее стало известно, что УК «Восток-Центр» имеет многомиллионные долги, и к решению проблемы пришлось подключиться замгубернатора Курганской области Владимиру Архипову. В августе начался процесс оздоровления предприятия. Позже появилась информация, что на закрытом совещании представителям других УК предложили поделить между собой дома, за которые отвечает «Восток-Центр».
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