В проблемной курганской УК рассказали о подготовке к отопительному сезону

УК «Восток-Центр» готовится к отопительному сезону в Кургане

19 сентября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Почти 100% домов УК «Восток-Центр» готовы к отопительному сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганской управляющей компании «Восток-Центр» рассказали о подготовке домов к предстоящему отопительному сезону. «Реанимаций» этой УК занимаются с августа. «Пересобрали штат специалистов, аварийную диспетчерскую, бухгалтерию, выпустили отдельную квитанцию. Также подготовили на 98% дома к отопительному сезону (осталось 4-5 самых сложных дома из более чем двухсот), работаем над погашением долгов», — написано в telegram-канале «Обыкновенный Курганист». В сообщении также указано, что компании требуется 2 — 4 месяца, чтобы «привести ее в нормальное состояние». О проблемах управляющей компании «Восток-Центр» заговорили летом прошлого года. Тогда ее счета были арестованы за долги. В надзорных органах поясняли, что проблемы возникли у представителей сегмента ЖКХ из-за допрасходов, которые фирмы вынужденно понесли из-за пандемии и низких тарифов. В мае в отношении восьми руководителей организаций, в том числе управляющей компании «Восток-Центр», были возбуждены уголовные дела из-за долгов по зарплате. А в конце августа к руководителям надзорных ведомств и министерств обратились представители инициативной группы — работники курганской УК. Они рассказали, что не вовремя и не полностью получали зарплаты в течение года. В середине сентября замгубернатора Курганской области Владимир Архипов подключился к решению вопроса о многомиллионной задолженности управляющей компании «Восток-Центр».

В курганской управляющей компании «Восток-Центр» рассказали о подготовке домов к предстоящему отопительному сезону. «Реанимаций» этой УК занимаются с августа. «Пересобрали штат специалистов, аварийную диспетчерскую, бухгалтерию, выпустили отдельную квитанцию. Также подготовили на 98% дома к отопительному сезону (осталось 4-5 самых сложных дома из более чем двухсот), работаем над погашением долгов», — написано в telegram-канале «Обыкновенный Курганист». В сообщении также указано, что компании требуется 2 — 4 месяца, чтобы «привести ее в нормальное состояние». О проблемах управляющей компании «Восток-Центр» заговорили летом прошлого года. Тогда ее счета были арестованы за долги. В надзорных органах поясняли, что проблемы возникли у представителей сегмента ЖКХ из-за допрасходов, которые фирмы вынужденно понесли из-за пандемии и низких тарифов. В мае в отношении восьми руководителей организаций, в том числе управляющей компании «Восток-Центр», были возбуждены уголовные дела из-за долгов по зарплате. А в конце августа к руководителям надзорных ведомств и министерств обратились представители инициативной группы — работники курганской УК. Они рассказали, что не вовремя и не полностью получали зарплаты в течение года. В середине сентября замгубернатора Курганской области Владимир Архипов подключился к решению вопроса о многомиллионной задолженности управляющей компании «Восток-Центр».