Власти ЯНАО: туристов больше не будут торжественно встречать

14 ноября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Гостей в Салехарде будет встречать и провожать трансфер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туристов, которые будут приезжать в Салехард (ЯНАО) в рамках стоповер-программы, больше не будут торжественно встречать. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор окружного ГБУ «Агентство по развитию регионального туризма» Павел Хромов. «В эти выходные приехала первая группа туристов. У нас было 6 человек, из них 5 летели на Горно-Алтайск и один в Тюмень. В первый раз их встречали довольно празднично. Как регион, мы полностью взяли на себя программу экскурсионную, встречу в аэропорту и пересечение Полярного круга. В дальнейшем программа не будет подразумевать такой пышной встречи», — отметил он в пресс-конференции ИА «Север-Пресс». Хромов уточнил, что гостей также будет встречать и провожать трансфер до гостиницы. Возможно будет принято решение оставить пересечение Полярного круга. «В любом случае останется прилет, встреча в аэропорту трансфера. Также обсудили, что нужно оставлять пересечение Полярного круга. После этого мы гостей довозим до гостиницы, где они смоугт отдохнуть и после этого спланировать свой день», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что окружные власти запустили первый в России туристический стоповер. Таким образом ЯНАО выполняет поручение главы государства Владимира Путина по развитию туризма.

Туристов, которые будут приезжать в Салехард (ЯНАО) в рамках стоповер-программы, больше не будут торжественно встречать. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор окружного ГБУ «Агентство по развитию регионального туризма» Павел Хромов. «В эти выходные приехала первая группа туристов. У нас было 6 человек, из них 5 летели на Горно-Алтайск и один в Тюмень. В первый раз их встречали довольно празднично. Как регион, мы полностью взяли на себя программу экскурсионную, встречу в аэропорту и пересечение Полярного круга. В дальнейшем программа не будет подразумевать такой пышной встречи», — отметил он в пресс-конференции ИА «Север-Пресс». Хромов уточнил, что гостей также будет встречать и провожать трансфер до гостиницы. Возможно будет принято решение оставить пересечение Полярного круга. «В любом случае останется прилет, встреча в аэропорту трансфера. Также обсудили, что нужно оставлять пересечение Полярного круга. После этого мы гостей довозим до гостиницы, где они смоугт отдохнуть и после этого спланировать свой день», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что окружные власти запустили первый в России туристический стоповер. Таким образом ЯНАО выполняет поручение главы государства Владимира Путина по развитию туризма.