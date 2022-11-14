Путин обратился к Эрдогану после взрыва в Стамбуле

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин заявил, что Россия готова бороться с терроризмом вместе с Турцией Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после теракта в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в сообщении Путина Эрдогану, опубликованном на сайте Кремля. Президент России также попросил его передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. Путин подчеркнул, что Россия готова бороться с терроризмом в тесном взаимодействии с турецкими партнерами.

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Президент России Владимир Путин обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после теракта в Стамбуле. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле», — говорится в сообщении Путина Эрдогану, опубликованном на сайте Кремля. Президент России также попросил его передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. Путин подчеркнул, что Россия готова бороться с терроризмом в тесном взаимодействии с турецкими партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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