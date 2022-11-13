Тюменский бизнес страдает без итальянских поставок

14 ноября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Из-за санкций владельцы вынуждены откладывать открытие нового заведения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские бизнесмены вынуждены терять деньги из-за отсутствия заграничных поставок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети кофеен в Тюмени. Речь идет об оборудовании, которым оснащаются заведения. «Мы в процессе открытия третьей, большой кофейни. И сейчас вынуждены сдвигать сроки, потому что каждый раз сталкиваемся с новыми трудностями. Мы работаем на итальянском оборудовании, на него цены выросли в два раза, но помимо этого, его просто нигде нет — ни у поставщиков, ни в наличии. Сложно сейчас найти приличную мебель, приходится все делать под заказ, а это тоже влетает в копейку. Плюс нехватка рабочей силы: многие в связи с последними событиями разъехались, и найти толковых строителей непросто», — рассказал бизнесмен. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за перебоев с поставками пострадали тюменские мясоперерабатывающие комбинаты. Они столкнулись с нехваткой углекислого газа, необходимого для работы убойных цехов и при упаковке продукции.

Тюменские бизнесмены вынуждены терять деньги из-за отсутствия заграничных поставок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети кофеен в Тюмени. Речь идет об оборудовании, которым оснащаются заведения. «Мы в процессе открытия третьей, большой кофейни. И сейчас вынуждены сдвигать сроки, потому что каждый раз сталкиваемся с новыми трудностями. Мы работаем на итальянском оборудовании, на него цены выросли в два раза, но помимо этого, его просто нигде нет — ни у поставщиков, ни в наличии. Сложно сейчас найти приличную мебель, приходится все делать под заказ, а это тоже влетает в копейку. Плюс нехватка рабочей силы: многие в связи с последними событиями разъехались, и найти толковых строителей непросто», — рассказал бизнесмен. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за перебоев с поставками пострадали тюменские мясоперерабатывающие комбинаты. Они столкнулись с нехваткой углекислого газа, необходимого для работы убойных цехов и при упаковке продукции.