13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Тюменский бизнес страдает без итальянских поставок

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Здоровье. Тюмень, интерьер, интерьер кафе
Из-за санкций владельцы вынуждены откладывать открытие нового заведения Фото:

Тюменские бизнесмены вынуждены терять деньги из-за отсутствия заграничных поставок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети кофеен в Тюмени. Речь идет об оборудовании, которым оснащаются заведения.

«Мы в процессе открытия третьей, большой кофейни. И сейчас вынуждены сдвигать сроки, потому что каждый раз сталкиваемся с новыми трудностями. Мы работаем на итальянском оборудовании, на него цены выросли в два раза, но помимо этого, его просто нигде нет — ни у поставщиков, ни в наличии. Сложно сейчас найти приличную мебель, приходится все делать под заказ, а это тоже влетает в копейку. Плюс нехватка рабочей силы: многие в связи с последними событиями разъехались, и найти толковых строителей непросто», — рассказал бизнесмен.

Ранее агентство рассказывало о том, что из-за перебоев с поставками пострадали тюменские мясоперерабатывающие комбинаты. Они столкнулись с нехваткой углекислого газа, необходимого для работы убойных цехов и при упаковке продукции.

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Тюменские бизнесмены вынуждены терять деньги из-за отсутствия заграничных поставок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети кофеен в Тюмени. Речь идет об оборудовании, которым оснащаются заведения. «Мы в процессе открытия третьей, большой кофейни. И сейчас вынуждены сдвигать сроки, потому что каждый раз сталкиваемся с новыми трудностями. Мы работаем на итальянском оборудовании, на него цены выросли в два раза, но помимо этого, его просто нигде нет — ни у поставщиков, ни в наличии. Сложно сейчас найти приличную мебель, приходится все делать под заказ, а это тоже влетает в копейку. Плюс нехватка рабочей силы: многие в связи с последними событиями разъехались, и найти толковых строителей непросто», — рассказал бизнесмен. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за перебоев с поставками пострадали тюменские мясоперерабатывающие комбинаты. Они столкнулись с нехваткой углекислого газа, необходимого для работы убойных цехов и при упаковке продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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