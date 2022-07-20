Санкции ударили по тюменским фермерам

Тюменские мясоперерабатывающие заводы столкнулись с нехваткой углекислого газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за перебоев с поставками запасных частей тюменские мясоперерабатывающие комбинаты столкнулись с нехваткой углекислого газа, необходимого для работы убойных цехов и при упаковке продукции. Об этом сообщает «РБК Тюмень».

«На „Ишимском мясокомбинате“ мы используем технологию упаковки мясной продукции в модифицированную газовую среду. Этот способ обеспечивает сохранение потребительских свойств продукции на протяжении срока годности. Поэтому нехватку углекислого газа мы ощутили довольно остро,» — прокомментировал журналистам издания генеральный директор тюменского агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

Однако дефицита мясной продукции не будет. По словам Мамонтова, проблему с нехваткой углекислого газа решили, заменив поставщика. В настоящее время поставлять двуокись углерода мясокомбинату будет завод по глубокой переработке пшеницы «АминоСиб», который, помимо ключевых продуктов (лизина, глютена и спирта), производит так называемые со-продукты: отруби, кормовую барду и двуокись углерода.

Как ранее указывало агентство, США и страны ЕС ввели санкции против России на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Лидеры западных стран открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по социальному, экономическому и гуманитарному секторам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

URA.RU писало об ухудшении экономической ситуации в Тюменской области. Упали реальные зарплаты, стали выпускать меньше яиц, снизились темпы добычи полезных ископаемых, а также изменился список стран, в которые Россия можно поставлять свою продукцию.

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