В старейшем колледже Екатеринбурга педагогам угрожают увольнением

Директор Уральского государственного колледжа им. Ползунова игнорирует проблемы

По словам преподавателя колледжа, учебное заведение пришло в упадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Уральского государственного колледжа имени Ползунова (Екатеринбург, Свердловская область) пожаловались на то, что начальство учебного заведения угрожает педагогическому составу увольнением. Об этом URA.RU сообщил преподаватель на условиях анонимности.

«Вот уже три года педагогический коллектив держат в страхе, угрожая педагогам увольнением или сокращением должностей, или резким снижением нагрузки. За три года уволено значительное число работников колледжа», — поделился сотрудник колледжа.

По словам педагога, постоянные жалобы коллектива в региональное министерство образования и молодежной политики не дают никакого результата. «Начальники реорганизовали и уменьшили управленческий аппарат до уровня функционирования маленькой сельской школы, что сказалось на уровне образования. Напомню, что в колледже насчитывается около 4500 человек», — говорит источник.

«Директор колледжа предпочитает не замечать существующих проблем, поскольку стиль его управления — это „толстая стена“ между коллективом и им. Главный его лозунг: „Лишь бы неприятная или компрометирующая информация не вышла за стены колледжа“. С коллективом директор попросту не общается», — отметил собеседник агентства.

Редакция агентства обратилась за комментарием к директору колледжа имени Ползунова Андрею Козлову. Руководитель учебного заведения отметил, что данная информация не соответствует действительности. «Данная информация является клеветой. Колледж входит в топ-50 лучших колледжей страны. Каждый сотрудник выполняет свою работу в рамках должностных обязанностей», — резюмировал Козлов.

Ранее агентство писало, что в Уральском государственном колледже им. Ползунова пожаловались, на то, что зарплату сотрудникам будут платить на новую карту и в новом банке. Колледж самовольно передал персональные данные в банк «Открытие» для открытия счетов.