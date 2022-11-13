Utair запускает прямые рейсы из Сургута в Самару

14 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Utair запускает рейс Сургута — Самара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Сургута в Самару. Об этом рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Utair». «В осенне-зимнем сезоне свяжем рейсами Сибирь и Поволжье. Рейсы — вторник, четверг, воскресенье. Из Самары — в 21:00. Из Сургута — в 09:30», — сказано в сообщении. Стоимость билета составит от 5 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Сургута в Самару. Об этом рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Utair». «В осенне-зимнем сезоне свяжем рейсами Сибирь и Поволжье. Рейсы — вторник, четверг, воскресенье. Из Самары — в 21:00. Из Сургута — в 09:30», — сказано в сообщении. Стоимость билета составит от 5 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.