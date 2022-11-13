13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Utair запускает прямые рейсы из Сургута в Самару

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Utair запускает рейс Сургута — Самара Фото:

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Сургута в Самару. Об этом рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Utair».

«В осенне-зимнем сезоне свяжем рейсами Сибирь и Поволжье. Рейсы — вторник, четверг, воскресенье. Из Самары — в 21:00. Из Сургута — в 09:30», — сказано в сообщении. Стоимость билета составит от 5 185 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.

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Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Сургута в Самару. Об этом рассказали в официальном telegram-канале авиакомпании «Utair». «В осенне-зимнем сезоне свяжем рейсами Сибирь и Поволжье. Рейсы — вторник, четверг, воскресенье. Из Самары — в 21:00. Из Сургута — в 09:30», — сказано в сообщении. Стоимость билета составит от 5 185 рублей. Ранее URA.RU писало, что Росавиация просубсидирует новые направления в регионы УрФО. Ведомство обновило перечень маршрутов, которые попадают под программу субсидирования региональных перевозок. В список вошли 15 новых авиарейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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