13 ноября 2022
12 ноября 2022

Росмолодежь поможет запустить в ЯНАО авторские проекты

С помощью Росмолодежи в ЯНАО запустят новые авторские проекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Новый Уренгой 23 июня 2018 года. Новый Уренгой, футбол, артюхов дмитрий
Росмолодежь поможет запустить в Новом Уренгое новые молодежные проекты Фото:

Победа Нового Уренгоя (ЯНАО) в конкурсе «Молодежная столица 2023» гарантирует привлечение в город авторских стратегий продвижения, которую разработают федеральные эксперты. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.

«Росмолодежь поможет запустить в Новом Уренгое новые молодежные проекты, а федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения. Все это станет возможным, если город победит во всероссийском конкурсе», — рассказал Хайруллин.

Ранее URA.RU сообщало, что всероссийский конкурс поможет Дмитрию Артюхову лоббировать интересы ЯНАО. Помимо этого, участие Нового Уренгоя в конкурсе «Молодежная столица 2023» усилит вес губернатора Дмитрия Артюхова на федеральном уровне.

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Победа Нового Уренгоя (ЯНАО) в конкурсе «Молодежная столица 2023» гарантирует привлечение в город авторских стратегий продвижения, которую разработают федеральные эксперты. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин. «Росмолодежь поможет запустить в Новом Уренгое новые молодежные проекты, а федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения. Все это станет возможным, если город победит во всероссийском конкурсе», — рассказал Хайруллин. Ранее URA.RU сообщало, что всероссийский конкурс поможет Дмитрию Артюхову лоббировать интересы ЯНАО. Помимо этого, участие Нового Уренгоя в конкурсе «Молодежная столица 2023» усилит вес губернатора Дмитрия Артюхова на федеральном уровне.
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