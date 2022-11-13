Росмолодежь поможет запустить в ЯНАО авторские проекты

С помощью Росмолодежи в ЯНАО запустят новые авторские проекты

Росмолодежь поможет запустить в Новом Уренгое новые молодежные проекты Фото: Елена Федорова © URA.RU

Победа Нового Уренгоя (ЯНАО) в конкурсе «Молодежная столица 2023» гарантирует привлечение в город авторских стратегий продвижения, которую разработают федеральные эксперты. Об этом URA.RU рассказал руководитель департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.

«Росмолодежь поможет запустить в Новом Уренгое новые молодежные проекты, а федеральные эксперты разработают для города авторскую стратегию продвижения. Все это станет возможным, если город победит во всероссийском конкурсе», — рассказал Хайруллин.

Ранее URA.RU сообщало, что всероссийский конкурс поможет Дмитрию Артюхову лоббировать интересы ЯНАО. Помимо этого, участие Нового Уренгоя в конкурсе «Молодежная столица 2023» усилит вес губернатора Дмитрия Артюхова на федеральном уровне.