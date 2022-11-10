Политолог: всероссийский конкурс поможет Артюхову лоббировать интересы ЯНАО

11 ноября 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Участие Нового Уренгоя в конкурсе — это больший плюс Дмитрию Артюхову, как лоббисту интересов Ямала, считает Евгений Забродин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участие Нового Уренгоя в финале российского конкурса «Молодежная столица 2023» усилит вес губернатора ЯНАО на федеральном уровне. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Участие Нового Уренгоя в конкурсе — это больший плюс Дмитрию Артюхову, как лоббисту интересов Ямала. Уже сейчас путь принятия решений в интересах ЯНАО в структурах государственной власти станет короче. Проще говоря, Артюхов сможет подойти к президенту с проектами, которые помогут Ямалу развиваться», — считает Забродин. При этом политолог отметил, что не важно победит ли Новый Уренгой в конкурсе — это в любом случае повысит рейтинг губернатора в Госсовете. «Дмитрий Артюхов — самый молодой губернатор. Он занимается молодежной повесткой на федеральном уровне и возглавляет комиссию по молодежной политике в Госсовете. И одно дополняет другое — самый молодой губернатор курирует участие одного самых молодых городов России в федеральном конкурсе» — говорит собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов вошел в число глав регионов, имеющих особое влияние. Участие губернатора в совещаниях на федеральном уровне говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику.

Участие Нового Уренгоя в финале российского конкурса «Молодежная столица 2023» усилит вес губернатора ЯНАО на федеральном уровне. Об этом рассказал URA.RU член общественной палаты РФ, политолог Евгений Забродин. «Участие Нового Уренгоя в конкурсе — это больший плюс Дмитрию Артюхову, как лоббисту интересов Ямала. Уже сейчас путь принятия решений в интересах ЯНАО в структурах государственной власти станет короче. Проще говоря, Артюхов сможет подойти к президенту с проектами, которые помогут Ямалу развиваться», — считает Забродин. При этом политолог отметил, что не важно победит ли Новый Уренгой в конкурсе — это в любом случае повысит рейтинг губернатора в Госсовете. «Дмитрий Артюхов — самый молодой губернатор. Он занимается молодежной повесткой на федеральном уровне и возглавляет комиссию по молодежной политике в Госсовете. И одно дополняет другое — самый молодой губернатор курирует участие одного самых молодых городов России в федеральном конкурсе» — говорит собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов вошел в число глав регионов, имеющих особое влияние. Участие губернатора в совещаниях на федеральном уровне говорит о его усилении и вхождении в узкий круг политиков, формирующих государственную политику.