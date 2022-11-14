Захарова опровергла информацию о госпитализации Лаврова. Видео

Захарова: информация о госпитализации Лаврова — «высший пилотаж фейков»

14 ноября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Bloomberg публиковал информацию о том, что Лавров был госпитализирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — отреагировала Захарова на сообщения о госпитализации Лаврова. Она добавила, что она вместе с министром иностранных дел «в Индонезии читает ленту и не верит своим глазам». «Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заключила Захарова. По информации ТАСС, Лавров готовится к саммиту. Сейчас он находится в отеле. Ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20. Причины госпитализации изданием тогда не уточнялись.

Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — отреагировала Захарова на сообщения о госпитализации Лаврова. Она добавила, что она вместе с министром иностранных дел «в Индонезии читает ленту и не верит своим глазам». «Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заключила Захарова. По информации ТАСС, Лавров готовится к саммиту. Сейчас он находится в отеле. Ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20. Причины госпитализации изданием тогда не уточнялись.