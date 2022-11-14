Захарова опровергла информацию о госпитализации Лаврова. Видео

Захарова: информация о госпитализации Лаврова — «высший пилотаж фейков»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Bloomberg публиковал информацию о том, что Лавров был госпитализирован Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — отреагировала Захарова на сообщения о госпитализации Лаврова. Она добавила, что она вместе с министром иностранных дел «в Индонезии читает ленту и не верит своим глазам». «Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заключила Захарова.

По информации ТАСС, Лавров готовится к саммиту. Сейчас он находится в отеле.

Ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20. Причины госпитализации изданием тогда не уточнялись.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров попал в больницу. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — отреагировала Захарова на сообщения о госпитализации Лаврова. Она добавила, что она вместе с министром иностранных дел «в Индонезии читает ленту и не верит своим глазам». «Ну, ждите, мировой эксклюзив», — заключила Захарова. По информации ТАСС, Лавров готовится к саммиту. Сейчас он находится в отеле. Ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20. Причины госпитализации изданием тогда не уточнялись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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