Bloomberg: Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20

14 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Причины госпитализации не уточняются Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом пишет Bloomberg. Причины госпитализации не уточняются. Обновлено в 14:19. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о госпитализации. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в telegram-канале. Обновлено в 12:35 (мск): представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова фейками. Она добавила, что читала новости о якобы госпитализации Лаврова вместе с ним.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом пишет Bloomberg. Причины госпитализации не уточняются. Обновлено в 14:19. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о госпитализации. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в telegram-канале. Обновлено в 12:35 (мск): представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова фейками. Она добавила, что читала новости о якобы госпитализации Лаврова вместе с ним.