Bloomberg: Лаврова увезли в больницу сразу после прибытия на саммит G20

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Причины госпитализации не уточняются Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом пишет Bloomberg. Причины госпитализации не уточняются.

Обновлено в 14:19. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о госпитализации. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в telegram-канале.

Обновлено в 12:35 (мск): представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова фейками. Она добавила, что читала новости о якобы госпитализации Лаврова вместе с ним.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит G20 на Бали. Об этом пишет Bloomberg. Причины госпитализации не уточняются. Обновлено в 14:19. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о госпитализации. «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в telegram-канале. Обновлено в 12:35 (мск): представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о госпитализации Лаврова фейками. Она добавила, что читала новости о якобы госпитализации Лаврова вместе с ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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