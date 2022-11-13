Власти ХМАО спасают округ от дефицита IT-специалистов с помощью Сбера

14 ноября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Обучение для жителей будет бесплатным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО спасают округ от дефицита специалистов в IT-сфере открывая в округе «Школу 21» для бесплатной подготовки программистов от Сбера. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков на пресс-конференции — посвященной началу набора на обучение. «Основным двигателем этого проекта в Югре была губернатор округа Наталья Комарова, которая посетила кампус „Школы 21“ в Москве. После этого началось активное продвижение этого проекта. Сейчас IT-специалистов не хватает во всем мире, нахватает их у нас в стране. И, конечно же, специалистов не хватает у нас в Югре и Сургуте. И чем больше их будет, тем более современная экономика у нас будет», — сообщил Охлопков. Обучение в «Школе 21» для жителей региона будет полностью бесплатным. Финансировать проект собираются окружные власти. Ежегодно на школу будет выделяться прядка 100 миллионов рублей из бюджета Югры. Официальное открытие кампуса намечено на февраль 2023 года. Власти надеются, что данный проект сможет после первого выпуска ежегодно готовить от 150 до 200 специалистов IT-сферы. «Мы очень хотим, чтобы они все оставались в Югре. Чтоб у нас в Югре вот эта прослойка программистов постоянно расширялась», — добавил Охлопков. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.

Власти ХМАО спасают округ от дефицита специалистов в IT-сфере открывая в округе «Школу 21» для бесплатной подготовки программистов от Сбера. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков на пресс-конференции — посвященной началу набора на обучение. «Основным двигателем этого проекта в Югре была губернатор округа Наталья Комарова, которая посетила кампус „Школы 21“ в Москве. После этого началось активное продвижение этого проекта. Сейчас IT-специалистов не хватает во всем мире, нахватает их у нас в стране. И, конечно же, специалистов не хватает у нас в Югре и Сургуте. И чем больше их будет, тем более современная экономика у нас будет», — сообщил Охлопков. Обучение в «Школе 21» для жителей региона будет полностью бесплатным. Финансировать проект собираются окружные власти. Ежегодно на школу будет выделяться прядка 100 миллионов рублей из бюджета Югры. Официальное открытие кампуса намечено на февраль 2023 года. Власти надеются, что данный проект сможет после первого выпуска ежегодно готовить от 150 до 200 специалистов IT-сферы. «Мы очень хотим, чтобы они все оставались в Югре. Чтоб у нас в Югре вот эта прослойка программистов постоянно расширялась», — добавил Охлопков. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.