Власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт

11 ноября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Величина кэшбэка — до 5% от суммы контракта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. «Мы ввели новую меру поддержки. Это экспортный кэшбэк — до 5% от суммы контракта компенсируем и ограничение — миллион рублей. Несколько предприятий уже воспользовались этой мерой поддержки», — рассказал во время прямой трансляции на странице правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте» Генкель. Среди предприятий, получивших кэшбэк, например, нижневартовский рыбокомбинат. Замдиректора предприятия Ирина Дыбань в ходе трансляции добавила, что их компания использовала вернувшиеся деньги для доставки собственной продукции до Азербайджана. Теперь компания налаживает связи с Казахстаном. По данным окружных властей, за время санкционного давления произошла переориентация экспортеров на страны Азии. «Сейчас уже цифры порядка 64 миллионов — то, что наши экспортеры уже отправили в другие страны и, безусловно, сейчас приоритет рынкам Азии, рынку СНГ. Весной ездили в Узбекистан, там заключено контрактов на миллиард рублей, если не ошибаюсь, и несколько сотен миллионов рублей», — дополнил Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. На модернизацию гостиничной инфраструктуры экспертным советом фонда развития Югры одобрены займы на общую сумму 220 миллионов рублей. Предприниматели в России начали особенно активно развивать программу импортозамещения и перестраивать логистику на фоне санкций. Многие недружественные государства ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

Власти ХМАО компенсируют бизнесу расходы на экспорт. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей. Об этом сообщил вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. «Мы ввели новую меру поддержки. Это экспортный кэшбэк — до 5% от суммы контракта компенсируем и ограничение — миллион рублей. Несколько предприятий уже воспользовались этой мерой поддержки», — рассказал во время прямой трансляции на странице правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте» Генкель. Среди предприятий, получивших кэшбэк, например, нижневартовский рыбокомбинат. Замдиректора предприятия Ирина Дыбань в ходе трансляции добавила, что их компания использовала вернувшиеся деньги для доставки собственной продукции до Азербайджана. Теперь компания налаживает связи с Казахстаном. По данным окружных властей, за время санкционного давления произошла переориентация экспортеров на страны Азии. «Сейчас уже цифры порядка 64 миллионов — то, что наши экспортеры уже отправили в другие страны и, безусловно, сейчас приоритет рынкам Азии, рынку СНГ. Весной ездили в Узбекистан, там заключено контрактов на миллиард рублей, если не ошибаюсь, и несколько сотен миллионов рублей», — дополнил Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о реконструкции трех окружных гостиниц с привлечением грантов, субсидий и займов. На модернизацию гостиничной инфраструктуры экспертным советом фонда развития Югры одобрены займы на общую сумму 220 миллионов рублей. Предприниматели в России начали особенно активно развивать программу импортозамещения и перестраивать логистику на фоне санкций. Многие недружественные государства ввели их в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.