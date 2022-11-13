На пермском заводе рабочего затянуло в оборудование

Несчастный случай на предприятии расследуют инспекторы Роструда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инспекторы Роструда расследуют несчастный случай на предприятии «Спецсплав-М» в Пермском крае. Там рабочего затянуло в вытяжной ролик, сообщает пресс-служба инспекции у себя в telegram-канале.

«14 ноября 2022 года при осуществлении уборки прилегающей территории возле ленточного транспортера выбивной решетки от рассыпанной отработанной холодно-твердеющей смеси выбивальщика затянуло в натяжной ролик», — говорится в telegram-канале. Сейчас комиссия формирует комиссию для расследования причины несчастного случая.

По итогам расследования материалы будут направлены в правоохранительные органы, будут приняты административные меры. URA.RU также ранее сообщало, что на одной из региональных дорог перевернулся автобус с вахтовиками. О результатах проверки по ДТП потребовал доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.