В Нижневартовске жители боятся ездить в парк по соседству с тубдиспансером

Недавно открывшийся экопарк привлекает туристов, но не все готовы туда на автобусе из-за боязни подхватить туберкулез Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) посетители боятся ехать в новый загородный экопарк «Ягом» на общественном транспорте из-за того, что рядом с ним находится туберкулезный диспансер, высказывая опасения в соцсетях. URA.RU обсудило ситуацию с руководством медучреждения.

«Можно покататься с пациентами туберкулезного диспансера в общем автобусе № 30. Маршрут, конечно… Зона, парк и туберкулезные больные. Лучше бы городским парком занялись», — говорится в сообществе соцсети «Привет, сейчас Нижневартовск». Тем временем, руководство тубдиспансера сообщило, что размещение его вблизи парка не несет опасности, а покидать территорию лечебного учреждения пациент может только по согласованию с врачом. «Пациенты, представляющие опасность для окружающих, находятся на стационарном лечении без права покидать территорию стационара до стойкого прекращения бактериовыделения», — прокомментировала корреспонденту агентства главный врач Нижневартовского противотуберкулезного диспансера Любовь Борхонова.

Доехать до парка «Ягом» на общественном транспорте, минуя тубдиспансер, невозможно — лечебное учреждение находится напротив въезда в парк, альтернативных маршрутов не предусмотрено. Однако по словам Борхоновой, пациентов с открытой формой туберкулеза доставляют в диспансер спецтранспортом. А в пресс-службе администрации Нижневартовска журналисту агентства уточнили, что сам общественный транспорт по возращении с линии дезинфицируют.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на территории экопарка «Ягом» построят тематическую локацию для свадебных церемоний на природе. Зону сделают в стиле старославянских обрядов, на которой будет алтарь для подношений даров природе: семян и цветов.