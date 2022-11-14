Ларов пытается договориться о послании Путина на G20

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров намерен передать послание президента РФ на саммите «Большой двадцатки» Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на насыщенный диалог в ходе саммита G20 и пытается договориться о передаче послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет насыщенный диалог со страной-председателем [о послании Путина]. Лавров передал пожелание», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на насыщенный диалог в ходе саммита G20 и пытается договориться о передаче послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Идет насыщенный диалог со страной-председателем [о послании Путина]. Лавров передал пожелание», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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