Ларов пытается договориться о послании Путина на G20

Лавров намерен передать послание президента РФ на саммите «Большой двадцатки»
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает на насыщенный диалог в ходе саммита G20 и пытается договориться о передаче послания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Идет насыщенный диалог со страной-председателем [о послании Путина]. Лавров передал пожелание», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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