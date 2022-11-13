13 ноября 2022
12 ноября 2022

Ветеран ЧВК «Вагнера» из ХМАО описал, как действовать при первой встрече с врагом

Ветеран ЧВК «Вагнера» с позывным «Князь» описал действия при первой встрече с врагом
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, тренировка, снайперская винтовка, полигон, подготовка мобилизованных
Очень многие в первом бою впадают в ступор, но это нужно преодолевать Фото:
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Мобилизация в России

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь» рассказал, что в первом бою военнослужащим необходимо четко следовать боевой задаче и не впадать в ступор. Подробностями специалист ЧВК поделился с корреспондентом URA.RU.

«В любом случае, должен задачу выполнить, потому что ты осознаешь на что ты идешь. А если идет контактный бой и идет зачистка, тем более человек должен понимать, что если ты врага не уничтожишь, то он уничтожит тебя», — сказал вагнеровец. По его словам, в первом бою военнослужащим непросто и в первую очередь нужно справиться со стрессом и не впасть в ступор. «Было такое, что у нашего бойца в автомате закончились патроны. И у противника, тоже молодого пацана, патроны закончились. Оба друг напротив друга стояли — смотрели и потом мы с товарищем просто сбили обоих с ног. Своему лещей надавали, чтобы в себя пришел», — сообщил ветеран ЧВК.

При этом по словам вагнеровца, прямой контактный бой в СВО не такое частое явление, как многие думают. Однако, во время зачисток, к примеру, без прямого столкновения подразделениям не обойтись. «Сценарий первого боя для каждого будет свой. Нужно чувствовать местность, включать голову и иметь постоянный обзор на 360 градусов», — добавил «Князь».

Ранее URA.RU сообщало как адаптироваться на фронте в секторе спецоперации. Советы дал ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь» рассказал, что в первом бою военнослужащим необходимо четко следовать боевой задаче и не впадать в ступор. Подробностями специалист ЧВК поделился с корреспондентом URA.RU. «В любом случае, должен задачу выполнить, потому что ты осознаешь на что ты идешь. А если идет контактный бой и идет зачистка, тем более человек должен понимать, что если ты врага не уничтожишь, то он уничтожит тебя», — сказал вагнеровец. По его словам, в первом бою военнослужащим непросто и в первую очередь нужно справиться со стрессом и не впасть в ступор. «Было такое, что у нашего бойца в автомате закончились патроны. И у противника, тоже молодого пацана, патроны закончились. Оба друг напротив друга стояли — смотрели и потом мы с товарищем просто сбили обоих с ног. Своему лещей надавали, чтобы в себя пришел», — сообщил ветеран ЧВК. При этом по словам вагнеровца, прямой контактный бой в СВО не такое частое явление, как многие думают. Однако, во время зачисток, к примеру, без прямого столкновения подразделениям не обойтись. «Сценарий первого боя для каждого будет свой. Нужно чувствовать местность, включать голову и иметь постоянный обзор на 360 градусов», — добавил «Князь». Ранее URA.RU сообщало как адаптироваться на фронте в секторе спецоперации. Советы дал ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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