В Перми произошла ротация руководителей районных отделов МВД

Два полковника полиции получили новые назначения
В Перми у Свердловского и Кировского районных отделов полиции назначены новые руководители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми руководство представили коллективам.
«На должность руководителя отдела МВД Свердловского района назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Начальником полиции Орджоникидзевского района стал полковник полиции Анатолий Полевщиков», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.
Стрижков много лет служит в полиции, до этого назначения он был руководителем отдела в Кировском районе, также работал начальником штаба в городской полиции. Полевщиков ранее возглавлял отдел в Орджоникидзевском районе.
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