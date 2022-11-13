В Перми произошла ротация руководителей районных отделов МВД

Два полковника полиции получили новые назначения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми у Свердловского и Кировского районных отделов полиции назначены новые руководители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми руководство представили коллективам.

«На должность руководителя отдела МВД Свердловского района назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Начальником полиции Орджоникидзевского района стал полковник полиции Анатолий Полевщиков», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

Стрижков много лет служит в полиции, до этого назначения он был руководителем отдела в Кировском районе, также работал начальником штаба в городской полиции. Полевщиков ранее возглавлял отдел в Орджоникидзевском районе.