13 ноября 2022

В Перми произошла ротация руководителей районных отделов МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Два полковника полиции получили новые назначения Фото:

В Перми у Свердловского и Кировского районных отделов полиции назначены новые руководители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми руководство представили коллективам.

«На должность руководителя отдела МВД Свердловского района назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Начальником полиции Орджоникидзевского района стал полковник полиции Анатолий Полевщиков», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

Стрижков много лет служит в полиции, до этого назначения он был руководителем отдела в Кировском районе, также работал начальником штаба в городской полиции. Полевщиков ранее возглавлял отдел в Орджоникидзевском районе.

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В Перми у Свердловского и Кировского районных отделов полиции назначены новые руководители. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми руководство представили коллективам. «На должность руководителя отдела МВД Свердловского района назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Начальником полиции Орджоникидзевского района стал полковник полиции Анатолий Полевщиков», — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. Стрижков много лет служит в полиции, до этого назначения он был руководителем отдела в Кировском районе, также работал начальником штаба в городской полиции. Полевщиков ранее возглавлял отдел в Орджоникидзевском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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