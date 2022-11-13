Свердловский убийца из группировки 90-х решил спастись от пожизненного заключения

Александр Галицын-Флюгель совершил убийство в составе группы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член свердловской криминальной группировки Александр Галицын-Флюгель, приговоренный в 1996 году к пожизненному заключению за жестокое убийство, попытался выйти из колонии через 26 лет после преступления. Однако его отказались выпускать, как минимум, дважды, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение об отказе в условно-досрочном освобождении оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что аналогичное решение приняли и в Невьянском городском суде.

По данным осведомленного источника URA.RU, преступник до убийства в 1990-х жил в Нижнем Тагиле, где состоял в одной из местных группировок. Галицына-Флюгеля приговорили к пожизненному лишению свободы, однако он попытался обжаловать это решение и выйти на свободу спустя почти 26 лет колонии. По официальной информации, мужчина действовал в группе и с помощью убийства пытался скрыть следы ранее совершенного преступления.

Детали дела осужденного сданы в архив, и доступа к ним на момент публикации нет. По одной из версий, Галицын-Флюгель мог быть связан с единомышленниками в Екатеринбурге.