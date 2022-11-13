Тюменские депутаты потратят миллионы на фуршеты с муксуном и икрой

В меню банкетов Тюменской областной думы включены рыбные и мясные деликатесы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени объявили закупку на проведение фуршетов для областной думы, в меню которых включили муксуна, красную икру и другие деликатесы. Аукцион размещен на портале госзакупок. На организацию банкетов потратят 2,7 млн рублей из бюджета региона.

«Обеспечить оказание услуг по организации питания официальных делегаций, групп или отдельных лиц в зале, площадью не менее 150 кв.м (в квартале улиц Ленина — Орджоникидзе — Советская — Челюскинцев), а также на выездных мероприятиях. Начальная цена контракта 2 750 000 рублей», — говорится в документации к закупке для Тюменской областной думы.

В договоре указано меню, которое на своих столах хотят видеть депутаты. В списке 120 позиций. Туда входят закуски, рыбные и мясные блюда, салаты, десерты, фрукты и овощи, выпечка и напитки.

В частности, на фуршетах должны подавать бутерброды с семгой, муксуном и красной икрой. В наполнении нарезок присутствуют сыр Дорблю и буженина. В список десертов, в числе прочего, включены эклеры со взбитыми сливками.

Среди первых блюд — уха из муксуна, среди вторых — запеченная семга. Также в меню моченая брусника в желе, шесть видов салатов, ассорти конфет, натуральные соки и многое другое.

Обслуживание мероприятий должны производить высококвалифицированные повара и официанты. Посуда на столах должна быть фарфоровой.

Отдельно в договоре указано, что исполнитель контракта также должен будет оказать все перечисленные услуги и не для приема официальных лиц. В частности, такие же условия выдвигаются для мероприятий, которые в 2023 году будут проводить для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.