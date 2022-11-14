Жителя Магнитогорска арестовали за плененную на пять дней незнакомку

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Магнитогорца арестовали на два месяца Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) арестовали 58-летнего жителя за то, что пять дней удерживал в своей квартире незнакомую женщину. Как URA.RTU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, смутьяну предъявили обвинение.

«Мужчина 1964 года рождения на протяжении пяти дней удерживал в одной из квартир в Магнитогорске женщину. Как пояснил обвиняемый, с потерпевшей его познакомила приятельница, с которой мужчина выпивал», — сообщили URA.RU в прокуратуре области.

До происшествия никто с пострадавшей женщиной знаком не был. Женщины, по их словам, встретились в парке и направились на квартиру к мужчине. В результате тот запер двери и начал свою случайную знакомую избивать. Сломал ей ребро, нанес многочисленные ушибы, в том числе головы и внутренних органов. Спаслась она, хитростью оказавшись на свободе.

Ходатайствуя об аресте, следователи указали на непогашенную и неснятую судимость за грабеж. Мужчину неоднократно судили за преступления против здоровья и имеющие корыстно-насильственную направленность. Не женат, детей не имеет, как и легального источника дохода.

До 10 января мужчина проведет за решеткой. Его обвиняют в незаконном лишении человека свободы, не связанном с похищением.

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В Магнитогорске (Челябинская область) арестовали 58-летнего жителя за то, что пять дней удерживал в своей квартире незнакомую женщину. Как URA.RTU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, смутьяну предъявили обвинение. «Мужчина 1964 года рождения на протяжении пяти дней удерживал в одной из квартир в Магнитогорске женщину. Как пояснил обвиняемый, с потерпевшей его познакомила приятельница, с которой мужчина выпивал», — сообщили URA.RU в прокуратуре области. До происшествия никто с пострадавшей женщиной знаком не был. Женщины, по их словам, встретились в парке и направились на квартиру к мужчине. В результате тот запер двери и начал свою случайную знакомую избивать. Сломал ей ребро, нанес многочисленные ушибы, в том числе головы и внутренних органов. Спаслась она, хитростью оказавшись на свободе. Ходатайствуя об аресте, следователи указали на непогашенную и неснятую судимость за грабеж. Мужчину неоднократно судили за преступления против здоровья и имеющие корыстно-насильственную направленность. Не женат, детей не имеет, как и легального источника дохода. До 10 января мужчина проведет за решеткой. Его обвиняют в незаконном лишении человека свободы, не связанном с похищением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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