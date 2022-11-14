Военкор RT Пегов написал стих про курганского разведчика

Военкор RT Пегов написал стих в честь разведчика из Кургана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент RT Семен Пегов посвятил стихотворение курганскому разведчику с позывным «Богомаз», участвующему в зоне боевых действий в Донбассе. Произведение опубликовано в официальном telegram-канале военкора WarGonzo.

«Несмотря на погибших друзей, обгоревших машин каркасы, фронтовая работа радует Богомаза. Он вдыхает запах земли и не ищет пути иного, у него ничего не осталось, кроме чести и позывного. <…> Плохо ли, хорошо ли — не в этом вся соль рассказа. Трое детей и жена в ожидании Богомаза. Вяжут из слез своих, невзирая на боль и беды. Красное полотно — знамя святой Победы», — написал военкор.

Ранее URA.RU писало о том, что военкор RT восхитился разведчиком-старовером из Кургана. Семен Пегов сравнил бойца с позывным «Богомаз» с барсом, а также рассказал, по каким причинам он отправился в зону СВО.