14 ноября 2022

Военкор RT Пегов написал стих про курганского разведчика

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Военкор RT Пегов написал стих в честь разведчика из Кургана Фото:
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Военный корреспондент RT Семен Пегов посвятил стихотворение курганскому разведчику с позывным «Богомаз», участвующему в зоне боевых действий в Донбассе. Произведение опубликовано в официальном telegram-канале военкора WarGonzo.

«Несмотря на погибших друзей, обгоревших машин каркасы, фронтовая работа радует Богомаза. Он вдыхает запах земли и не ищет пути иного, у него ничего не осталось, кроме чести и позывного. <…> Плохо ли, хорошо ли — не в этом вся соль рассказа. Трое детей и жена в ожидании Богомаза. Вяжут из слез своих, невзирая на боль и беды. Красное полотно — знамя святой Победы», — написал военкор.

Ранее URA.RU писало о том, что военкор RT восхитился разведчиком-старовером из Кургана. Семен Пегов сравнил бойца с позывным «Богомаз» с барсом, а также рассказал, по каким причинам он отправился в зону СВО.

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Военный корреспондент RT Семен Пегов посвятил стихотворение курганскому разведчику с позывным «Богомаз», участвующему в зоне боевых действий в Донбассе. Произведение опубликовано в официальном telegram-канале военкора WarGonzo. «Несмотря на погибших друзей, обгоревших машин каркасы, фронтовая работа радует Богомаза. Он вдыхает запах земли и не ищет пути иного, у него ничего не осталось, кроме чести и позывного. <…> Плохо ли, хорошо ли — не в этом вся соль рассказа. Трое детей и жена в ожидании Богомаза. Вяжут из слез своих, невзирая на боль и беды. Красное полотно — знамя святой Победы», — написал военкор. Ранее URA.RU писало о том, что военкор RT восхитился разведчиком-старовером из Кургана. Семен Пегов сравнил бойца с позывным «Богомаз» с барсом, а также рассказал, по каким причинам он отправился в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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