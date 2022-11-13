Военкор RT Семен Пегов восхитился разведчиком-старовером из Кургана

14 ноября 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Военкор RT Семен Пегов восхитился разведчиком из Кургана Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент RT Семен Пегов, который освещает боевые действия на фронте в Донбассе, восхитился курганским разведчиком с позывным «Богомаз» и сравнил его с барсом. Об этом сообщается в telegram-канале «Специально для RT». «Взять того же „Богомаза“ — разведчика и политрука в одном лице. Огромного во всех отношениях мужика, с богатырской конституцией, но удивительно пластичного — даже когда вокруг все взрывается, он ходит мягко, как будто шепотом. Почти как барс. Здесь, в Кременной, где рядом постоянно взрывается и враг ежедневно нащупывает места для атаки, он выглядит счастливым и довольным собой. Как барс на снежной охоте», — написал Семен Пегов. По словам военкора, такой позывной разведчик из Кургана в честь девичьей фамилии своей матери, выросшей в семье староверов. Поэтому он и сам чтит религиозные традиции предков, даже несмотря на то, что является коммунистом. Также Пегов восхитился тем, что боец отправился на спецоперацию, чтобы его дети могли продолжать род. «Рассказывает, что пошел воевать, потому что старший [сын] засобирался. Говорит, нет уж, пускай остается за внуками смотреть и братьями, а фронтовое дело он сам знает и ради своей семьи сделает. Вариант остаться в стороне в их староверо-коммунистической ячейке общества не рассматривался. Детей у него пока трое, все пацаны. Планирует заделать еще одного», — написал военкор. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик посоветовал не использовать фонарики в ночное время, не уничтожать вражеские дроны и рассказал, какие трофеи нельзя брать у националистов ВСУ. Также он сообщил о том, как брал в плен украинских солдат и захватывал в бою огнеметы и шведские ракеты. Кроме того, сообщалось, что боец из Кургана посоветовал брать в бои леденцы и использовать тепловизоры.

Военный корреспондент RT Семен Пегов, который освещает боевые действия на фронте в Донбассе, восхитился курганским разведчиком с позывным «Богомаз» и сравнил его с барсом. Об этом сообщается в telegram-канале «Специально для RT». «Взять того же „Богомаза“ — разведчика и политрука в одном лице. Огромного во всех отношениях мужика, с богатырской конституцией, но удивительно пластичного — даже когда вокруг все взрывается, он ходит мягко, как будто шепотом. Почти как барс. Здесь, в Кременной, где рядом постоянно взрывается и враг ежедневно нащупывает места для атаки, он выглядит счастливым и довольным собой. Как барс на снежной охоте», — написал Семен Пегов. По словам военкора, такой позывной разведчик из Кургана в честь девичьей фамилии своей матери, выросшей в семье староверов. Поэтому он и сам чтит религиозные традиции предков, даже несмотря на то, что является коммунистом. Также Пегов восхитился тем, что боец отправился на спецоперацию, чтобы его дети могли продолжать род. «Рассказывает, что пошел воевать, потому что старший [сын] засобирался. Говорит, нет уж, пускай остается за внуками смотреть и братьями, а фронтовое дело он сам знает и ради своей семьи сделает. Вариант остаться в стороне в их староверо-коммунистической ячейке общества не рассматривался. Детей у него пока трое, все пацаны. Планирует заделать еще одного», — написал военкор. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик посоветовал не использовать фонарики в ночное время, не уничтожать вражеские дроны и рассказал, какие трофеи нельзя брать у националистов ВСУ. Также он сообщил о том, как брал в плен украинских солдат и захватывал в бою огнеметы и шведские ракеты. Кроме того, сообщалось, что боец из Кургана посоветовал брать в бои леденцы и использовать тепловизоры.