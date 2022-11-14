Макрон хочет надавить на Путина через Си Цзиньпина

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину после саммита Большой двадцатки (G20) и «надавить» на него из-за Украины. Макрон уверен, что достичь ему этого поможет взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом пишет американская газета Barron’s.
«Президент Франции свяжется с Путиным после саммита Большой двадцатки на Бали, где российский лидер, как ожидается, столкнется с сильным давлением. <…> Макрон также скажет китайскому лидеру Си Цзиньпину, что в „интересах“ Пекина „давить“ на Россию из-за конфликта на Украине», — пишет газета, ссылаясь на слова французского чиновника.
Ранее Си Цзиньпин пошел навстречу [президенту США Джо] Байдену на саммите G20. Он заявил о готовности Китая обговорить с американским лидером глобальные вопросы. В настоящий момент Китай является стратегическим и политическим партнером России. Также сообщалось, что Макрон планирует позвонить Путину после G20, пишет RT.
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Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину после саммита Большой двадцатки (G20) и «надавить» на него из-за Украины. Макрон уверен, что достичь ему этого поможет взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом пишет американская газета Barron’s. «Президент Франции свяжется с Путиным после саммита Большой двадцатки на Бали, где российский лидер, как ожидается, столкнется с сильным давлением. <…> Макрон также скажет китайскому лидеру Си Цзиньпину, что в „интересах“ Пекина „давить“ на Россию из-за конфликта на Украине», — пишет газета, ссылаясь на слова французского чиновника. Ранее Си Цзиньпин пошел навстречу [президенту США Джо] Байдену на саммите G20. Он заявил о готовности Китая обговорить с американским лидером глобальные вопросы. В настоящий момент Китай является стратегическим и политическим партнером России. Также сообщалось, что Макрон планирует позвонить Путину после G20, пишет RT.