Макрон хочет надавить на Путина через Си Цзиньпина

14 ноября 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Президент Франции хочет задействовать лидера КНР, чтобы надавить на Россию Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину после саммита Большой двадцатки (G20) и «надавить» на него из-за Украины. Макрон уверен, что достичь ему этого поможет взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом пишет американская газета Barron’s. «Президент Франции свяжется с Путиным после саммита Большой двадцатки на Бали, где российский лидер, как ожидается, столкнется с сильным давлением. <…> Макрон также скажет китайскому лидеру Си Цзиньпину, что в „интересах“ Пекина „давить“ на Россию из-за конфликта на Украине», — пишет газета, ссылаясь на слова французского чиновника. Ранее Си Цзиньпин пошел навстречу [президенту США Джо] Байдену на саммите G20. Он заявил о готовности Китая обговорить с американским лидером глобальные вопросы. В настоящий момент Китай является стратегическим и политическим партнером России. Также сообщалось, что Макрон планирует позвонить Путину после G20, пишет RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить президенту РФ Владимиру Путину после саммита Большой двадцатки (G20) и «надавить» на него из-за Украины. Макрон уверен, что достичь ему этого поможет взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом пишет американская газета Barron’s. «Президент Франции свяжется с Путиным после саммита Большой двадцатки на Бали, где российский лидер, как ожидается, столкнется с сильным давлением. <…> Макрон также скажет китайскому лидеру Си Цзиньпину, что в „интересах“ Пекина „давить“ на Россию из-за конфликта на Украине», — пишет газета, ссылаясь на слова французского чиновника. Ранее Си Цзиньпин пошел навстречу [президенту США Джо] Байдену на саммите G20. Он заявил о готовности Китая обговорить с американским лидером глобальные вопросы. В настоящий момент Китай является стратегическим и политическим партнером России. Также сообщалось, что Макрон планирует позвонить Путину после G20, пишет RT.