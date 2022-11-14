Путин присвоил жене Кадырова звание «матери Героини»

Владимир Путин присвоил звание «Мать героиня» супруге Рамзана Кадырова
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Мать-героиня» супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Кадыровой Медни Мусаевне», — сообщается в указе российского президента. Владимир Путин впервые присвоил такое звание.
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