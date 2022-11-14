Путин присвоил жене Кадырова звание «матери Героини»

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Владимир Путин присвоил звание «Мать героиня» супруге Рамзана Кадырова Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Мать-героиня» супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Кадыровой Медни Мусаевне», — сообщается в указе российского президента. Владимир Путин впервые присвоил такое звание.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звания «Мать-героиня» супруге главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание Кадыровой Медни Мусаевне», — сообщается в указе российского президента. Владимир Путин впервые присвоил такое звание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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