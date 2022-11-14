В Пермском крае инвалиду больше 12 лет не дают полагающееся жилье

Женщина-инвалид с детьми вынуждена жить на съемной квартире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Местной жительнице из Горнозваодска (Пермский край), которая является инвалидом, более 12 лет не выдают полагающееся по закону жилье. После очередного отказа местной мэрии, прокуратура Горнозаводского района обратилась в суд, сообщается на сайте Пермской краевой прокуратуры.

«В 2009 году она признана малоимущей и поставлена на учет как нуждающаяся в обеспечении жильем. Спустя более 10 лет женщине выдано заключение о невозможности совместного проживания с ней семьи и обеспечении ее отдельной жилой площадью», — говорится на сайте. Пермячка до настоящего времени жильем до сих не обеспечена.

Женщина страдает тяжелой формой заболевания, а также имеет несколько детей, с которыми вынуждена жить на съемных квартирах. В начале 2022 года прокуратура внесла представление местной мэрии с требованием предоставить местной жительнице жилье. Жилплощадь предоставлена не была и тогда сотрудники надзорного органа обратились в суд. Там иск удовлетворили и возложили на администрацию обязанность предоставить жилое помещение пермячке без очереди.