В Пермском крае инвалиду больше 12 лет не дают полагающееся жилье

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Дом, где был застрелен Владимир Таушанков. Екатеринбург, квартира, дом, таушанков владимир
Женщина-инвалид с детьми вынуждена жить на съемной квартире Фото:

Местной жительнице из Горнозваодска (Пермский край), которая является инвалидом, более 12 лет не выдают полагающееся по закону жилье. После очередного отказа местной мэрии, прокуратура Горнозаводского района обратилась в суд, сообщается на сайте Пермской краевой прокуратуры.

«В 2009 году она признана малоимущей и поставлена на учет как нуждающаяся в обеспечении жильем. Спустя более 10 лет женщине выдано заключение о невозможности совместного проживания с ней семьи и обеспечении ее отдельной жилой площадью», — говорится на сайте. Пермячка до настоящего времени жильем до сих не обеспечена.

Женщина страдает тяжелой формой заболевания, а также имеет несколько детей, с которыми вынуждена жить на съемных квартирах. В начале 2022 года прокуратура внесла представление местной мэрии с требованием предоставить местной жительнице жилье. Жилплощадь предоставлена не была и тогда сотрудники надзорного органа обратились в суд. Там иск удовлетворили и возложили на администрацию обязанность предоставить жилое помещение пермячке без очереди.

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Местной жительнице из Горнозваодска (Пермский край), которая является инвалидом, более 12 лет не выдают полагающееся по закону жилье. После очередного отказа местной мэрии, прокуратура Горнозаводского района обратилась в суд, сообщается на сайте Пермской краевой прокуратуры. «В 2009 году она признана малоимущей и поставлена на учет как нуждающаяся в обеспечении жильем. Спустя более 10 лет женщине выдано заключение о невозможности совместного проживания с ней семьи и обеспечении ее отдельной жилой площадью», — говорится на сайте. Пермячка до настоящего времени жильем до сих не обеспечена. Женщина страдает тяжелой формой заболевания, а также имеет несколько детей, с которыми вынуждена жить на съемных квартирах. В начале 2022 года прокуратура внесла представление местной мэрии с требованием предоставить местной жительнице жилье. Жилплощадь предоставлена не была и тогда сотрудники надзорного органа обратились в суд. Там иск удовлетворили и возложили на администрацию обязанность предоставить жилое помещение пермячке без очереди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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