Челябинский губернатор Текслер просит организовать уроки НВП

Курс НВП в школьной программе появится в следующем учебном году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал обучить учащихся региона основам в сфере обороны и военной службы. Это следует из постановления Текслера.

«Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе. Рекомендовать главам муниципальным образований совместно с военкоматами принять активное участие в организации получения гражданами начальных знаний в области обороны и военной службы», — сообщается в постановлении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечено, что готовят учащихся основам военной службы (ранее — начальная военная подготовка, или НВП) в регионе 729 преподавателей. Среди педагогов 235 офицеров и граждан в запасе. В области прошли пятидневные учебные сборы. В них приняли участие 1000 обучающихся образовательных организаций. Организовал сборы центр «Авангард».

Текслер постановил продолжать образовательную практику. Губернатор наметил график работ, рассчитанный на 2022-2023 учебный год. Курс НВП в России пройдет апробацию до января. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил: военная подготовка для школьников появится в программе с начала следующего учебного года.