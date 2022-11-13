За рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе, якобы находилась капитан полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) за рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе, якобы, находилась капитан полиции Елена Скалярова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Белая „Нива“, но которой был сбит ребенок на пешеходном переходе принадлежит заместителю Следственного комитета, а за рулем находилась его жена — сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Елена Скалярова», — сообщил собеседник. Происшествие произошло 12 ноября в Губкинском.

В госавтоинспекции пояснили, что по предварительным данным ДТП произошло по неосторожности ребенка, которые перебегал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. «Сейчас по факту ДТП проводится административная проверка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении города», — пояснили в городском ГИБДД.

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