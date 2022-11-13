13 ноября 2022

Капитан полиции сбила ребенка в ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, полиция, капитан полиции
За рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе, якобы находилась капитан полиции Фото:

В Губкинском (ЯНАО) за рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе, якобы, находилась капитан полиции Елена Скалярова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Белая „Нива“, но которой был сбит ребенок на пешеходном переходе принадлежит заместителю Следственного комитета, а за рулем находилась его жена — сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Елена Скалярова», — сообщил собеседник. Происшествие произошло 12 ноября в Губкинском.

В госавтоинспекции пояснили, что по предварительным данным ДТП произошло по неосторожности ребенка, которые перебегал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. «Сейчас по факту ДТП проводится административная проверка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении города», — пояснили в городском ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, в поселке ЯНАО иномарка сбила пешехода. В поселке Тазовский Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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В Губкинском (ЯНАО) за рулем автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе, якобы, находилась капитан полиции Елена Скалярова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Белая „Нива“, но которой был сбит ребенок на пешеходном переходе принадлежит заместителю Следственного комитета, а за рулем находилась его жена — сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних Елена Скалярова», — сообщил собеседник. Происшествие произошло 12 ноября в Губкинском. В госавтоинспекции пояснили, что по предварительным данным ДТП произошло по неосторожности ребенка, которые перебегал по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. «Сейчас по факту ДТП проводится административная проверка. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении города», — пояснили в городском ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, в поселке ЯНАО иномарка сбила пешехода. В поселке Тазовский Lexus сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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