13 ноября 2022
12 ноября 2022

Губернатор ХМАО перенесла ежегодную пресс-конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова перенесла дату пресс-конференции с журналистами Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перенесла дату и время пресс-конференции с журналистами. Она состоится 23 ноября в 12:00, рассказала глава региона в личном telegram-аккаунте.

«Изменение даты и времени: 23 ноября 12:00. Пресс-конференция губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. В. Комаровой», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор публично пригласила к участию в ежегодной пресс-конференции главных редакторов, корреспондентов, представителей региональных, федеральных, международных СМИ.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова перенесла дату и время пресс-конференции с журналистами. Она состоится 23 ноября в 12:00, рассказала глава региона в личном telegram-аккаунте. «Изменение даты и времени: 23 ноября 12:00. Пресс-конференция губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. В. Комаровой», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что губернатор публично пригласила к участию в ежегодной пресс-конференции главных редакторов, корреспондентов, представителей региональных, федеральных, международных СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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