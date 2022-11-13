Губернатор ХМАО перенесла ежегодную пресс-конференцию

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перенесла дату пресс-конференции с журналистами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перенесла дату и время пресс-конференции с журналистами. Она состоится 23 ноября в 12:00, рассказала глава региона в личном telegram-аккаунте.

«Изменение даты и времени: 23 ноября 12:00. Пресс-конференция губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Н. В. Комаровой», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что губернатор публично пригласила к участию в ежегодной пресс-конференции главных редакторов, корреспондентов, представителей региональных, федеральных, международных СМИ.