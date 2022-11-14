США раскрыли подробности переговоров с Россией

Переговоры между США и Россией не касались Украины, уточняет CNN
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Директор ЦРУ Билл Бернс встретился с директором внешней службы разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Предметом обсуждения в ходе встрече стали ядерные риски, а также стратегическая стабильность. Об этом сообщает CNN Politics.
«Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности», — уточнил представитель Совета национальной безопасности. Его слова приводит CNN. Подчеркивается, что речь об украинском конфликте не шла.
Ранее сообщалось, что Россия и США провели переговоры в Анкаре. Инициатором выступил Вашингтон, пишет RT.
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