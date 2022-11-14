Кремль рассказал о переговорах России и США в Турции

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
США и Россия провели преговоры, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия и США провели переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие переговоры [между РФ и США] действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Песков заявил о проведении переговоров между Россией и ООН. Они касались зерновой сделки.

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Россия и США провели переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Такие переговоры [между РФ и США] действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС. Ранее Песков заявил о проведении переговоров между Россией и ООН. Они касались зерновой сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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