Кремль рассказал о переговорах России и США в Турции

США и Россия провели преговоры, заявил Дмитрий Песков
Россия и США провели переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такие переговоры [между РФ и США] действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Песков заявил о проведении переговоров между Россией и ООН. Они касались зерновой сделки.
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