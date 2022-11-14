Пермяк пырнул ножом незнакомца на улице

Пьяный пермяк напал с ножом на незнакомца в Добрянке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Добрянке Пермского края местного жителя приговорили к заключению за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.

«Собранные следственным отделом по г. Добрянка доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего ранее неоднократно судимого за хищения местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „з“ ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — указано на сайте ведомства.

Выяснилось, что преступление житель Добрянки совершил в ходе внезапной ссоры. Очевидцы пресекли его дальнейшее нападение на незнакомца. Потерпевшего увезли в больницу и оказали медпомощь. Суд назначил мужчине 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии особого режима.