14 ноября 2022

Прокуратура проверяет пермские деревни, где жители сидят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Кунгур, купола храма, река сылва, виды города кунгур, панорама города кунгур
В нескольких селах Кунгура нет питьевой воды Фото:

Прокуратура Кунгура Пермского края начала проверку по поводу обращений жителей деревень Осташата и Николичи, а также информации в интернете, касающейся отсутствия там питьевой воды. Информация размещена на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории деревень сетей центрального водоснабжения не имеется. Проведенные инженерно-гидрогеологические изыскания показали, что объем питьевой воды в находящейся единственной скважине, расположенной вблизи населенного пункта, недостаточен для бытовых нужд населения», — сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отмечают, что жителям Осташат и Николичи должны организовать подвоз питьевой воды. Ведомство также провело проверки в других деревнях Кунгурского округа. Оказалось, что в нескольких селах тоже нет источников водоснабжения. Прокуратура обратилась с заявлением в региональное министерство тарифного регулирования и энергетики, чтобы там утвердили тариф и организовали подвоз питьевой воды.

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Прокуратура Кунгура Пермского края начала проверку по поводу обращений жителей деревень Осташата и Николичи, а также информации в интернете, касающейся отсутствия там питьевой воды. Информация размещена на сайте ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории деревень сетей центрального водоснабжения не имеется. Проведенные инженерно-гидрогеологические изыскания показали, что объем питьевой воды в находящейся единственной скважине, расположенной вблизи населенного пункта, недостаточен для бытовых нужд населения», — сообщается на сайте ведомства. В прокуратуре отмечают, что жителям Осташат и Николичи должны организовать подвоз питьевой воды. Ведомство также провело проверки в других деревнях Кунгурского округа. Оказалось, что в нескольких селах тоже нет источников водоснабжения. Прокуратура обратилась с заявлением в региональное министерство тарифного регулирования и энергетики, чтобы там утвердили тариф и организовали подвоз питьевой воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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