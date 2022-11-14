Прокуратура проверяет пермские деревни, где жители сидят без воды

В нескольких селах Кунгура нет питьевой воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Кунгура Пермского края начала проверку по поводу обращений жителей деревень Осташата и Николичи, а также информации в интернете, касающейся отсутствия там питьевой воды. Информация размещена на сайте ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории деревень сетей центрального водоснабжения не имеется. Проведенные инженерно-гидрогеологические изыскания показали, что объем питьевой воды в находящейся единственной скважине, расположенной вблизи населенного пункта, недостаточен для бытовых нужд населения», — сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре отмечают, что жителям Осташат и Николичи должны организовать подвоз питьевой воды. Ведомство также провело проверки в других деревнях Кунгурского округа. Оказалось, что в нескольких селах тоже нет источников водоснабжения. Прокуратура обратилась с заявлением в региональное министерство тарифного регулирования и энергетики, чтобы там утвердили тариф и организовали подвоз питьевой воды.