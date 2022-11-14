Пригожин попросил генпрокурора Краснова провести проверку по делу об убийстве Нужина

15 ноября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту убийства экс-бойца ЧВК «Вагнер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой установить факт и обстоятельства гибели военнослужащего Евгения Нужина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы Пригожина. «Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Нужина Евгения Анатольевича. Также с целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США, просим запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы Евгения Пригожина. В пресс-службе добавили, что просят генпрокуратуру выяснить, принимали ли участие в похищении Нужина сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО. Кроме того, необходимо прояснить, участвовали ли данные службы в допросах и казни военнослужащего. Ранее в интернете появились кадры казни мужчины в военной форме, голова которого приклеена скотчем к горизонтальной поверхности. Он представился Евгением Нужиным и уточнил, что является бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». На видео он рассказывает, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», но 11 ноября на него напали в Киеве, он потерял сознание и очнулся в подвале. После этого неизвестный человек за кадром наносит мужчине несколько ударов кувалдой в область головы. После распространения видео Пригожин объявил его прекрасно срежиссированным «шоу, которое смотрится на одном дыхании», сообщает « Газета.ru ». Бизнесмен назвал этот фильм «Собаке — собачья смерть», а самого Нужина объявил предателем, дополняет MK.RU .

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой установить факт и обстоятельства гибели военнослужащего Евгения Нужина. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-службы Пригожина. «Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельства убийства Нужина Евгения Анатольевича. Также с целью проверки версий о причастности к убийству Нужина Е.В. спецслужб США, просим запросить в спецслужбах США информацию о том, каким образом и при каких обстоятельствах Евгений Нужин оказался на территории Украины», — говорится в сообщении telegram-канала пресс-службы Евгения Пригожина. В пресс-службе добавили, что просят генпрокуратуру выяснить, принимали ли участие в похищении Нужина сотрудники ЦРУ или других спецслужб стран НАТО. Кроме того, необходимо прояснить, участвовали ли данные службы в допросах и казни военнослужащего. Ранее в интернете появились кадры казни мужчины в военной форме, голова которого приклеена скотчем к горизонтальной поверхности. Он представился Евгением Нужиным и уточнил, что является бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». На видео он рассказывает, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», но 11 ноября на него напали в Киеве, он потерял сознание и очнулся в подвале. После этого неизвестный человек за кадром наносит мужчине несколько ударов кувалдой в область головы. После распространения видео Пригожин объявил его прекрасно срежиссированным «шоу, которое смотрится на одном дыхании», сообщает «Газета.ru». Бизнесмен назвал этот фильм «Собаке — собачья смерть», а самого Нужина объявил предателем, дополняет MK.RU.