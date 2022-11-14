Местный депутат обвинил власти в бездействии по отношению к жильцам аварийного дома Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов опроверг обвинения депутата городской думы Антона Пантина в бездействии властей в отношении аварийного жилого дома. Соответствующую запись он опубликовал на своей личной странице в telegram-канале.

«Накануне в социальных сетях был пост о том, что жильцы по адресу Мира, 61 живут в квартире с провалившимся полом и вынуждены решать проблемы самостоятельно, не получив помощи от властей. После того как ситуация была вынесена на общественное обсуждение, администрация города опубликовала реальные факты, опровергающие материал, опубликованный на страницах депутата Антона Пантина», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрию Унъюгана (ХМАО) прокуратура Октябрьского района обвинила в бездействии при признании домов аварийными. Данный факт создает угрозу жизни и здоровью граждан.

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