14 ноября 2022

Екатеринбуржец на иномарке врезался в гараж и получил сотрясение мозга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ночью 15 ноября Фото:

В Екатеринбурге мужчина не справился с управлением Hyundai Solaris и врезался в гараж. В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель двигался по улице Начдива Васильева, не уследил за дорогой и врезался в гараж. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ночью 15 ноября. За рулем иномарки был 21-летний екатеринбуржец.

Ранее URA.RU сообщало, что две иномарки допустили лобовое столкновение, в результате аварии один из пострадавших получил сотрясение мозга и перелом шеи. Из-за аварии возле аэропорта Кольцово образовалась пробка.

В результате ДТП екатеринбуржец получил сотрясение мозга
Фото:

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В Екатеринбурге мужчина не справился с управлением Hyundai Solaris и врезался в гараж. В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель двигался по улице Начдива Васильева, не уследил за дорогой и врезался в гараж. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 15 ноября. За рулем иномарки был 21-летний екатеринбуржец. Ранее URA.RU сообщало, что две иномарки допустили лобовое столкновение, в результате аварии один из пострадавших получил сотрясение мозга и перелом шеи. Из-за аварии возле аэропорта Кольцово образовалась пробка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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