Авария произошла ночью 15 ноября Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчина не справился с управлением Hyundai Solaris и врезался в гараж. В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель двигался по улице Начдива Васильева, не уследил за дорогой и врезался в гараж. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла ночью 15 ноября. За рулем иномарки был 21-летний екатеринбуржец.

Ранее URA.RU сообщало, что две иномарки допустили лобовое столкновение, в результате аварии один из пострадавших получил сотрясение мозга и перелом шеи. Из-за аварии возле аэропорта Кольцово образовалась пробка.