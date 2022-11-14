Авария произошла ночью 15 ноябряФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге мужчина не справился с управлением Hyundai Solaris и врезался в гараж. В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель двигался по улице Начдива Васильева, не уследил за дорогой и врезался в гараж. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла ночью 15 ноября. За рулем иномарки был 21-летний екатеринбуржец.
Ранее URA.RU сообщало, что две иномарки допустили лобовое столкновение, в результате аварии один из пострадавших получил сотрясение мозга и перелом шеи. Из-за аварии возле аэропорта Кольцово образовалась пробка.
В результате ДТП екатеринбуржец получил сотрясение мозга
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге мужчина не справился с управлением Hyundai Solaris и врезался в гараж. В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб колена. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель двигался по улице Начдива Васильева, не уследил за дорогой и врезался в гараж. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб коленного сустава», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла ночью 15 ноября. За рулем иномарки был 21-летний екатеринбуржец. Ранее URA.RU сообщало, что две иномарки допустили лобовое столкновение, в результате аварии один из пострадавших получил сотрясение мозга и перелом шеи. Из-за аварии возле аэропорта Кольцово образовалась пробка.