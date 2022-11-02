В Екатеринбурге образовалась пробка из-за лобового ДТП. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
С места аварии двух человек увезли в больницу Фото:

На Арамильском тракте недалеко от аэропорта Кольцово образовалась пробка. Причина — лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительным данным, водитель Mazda Demio допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Geely Emgrand, который двигался навстречу. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. У водителя Geely предварительно диагностирован перелом шейного отдела позвоночника, а у водителя Mazda закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левого надколенника», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перевернулся газовоз. Цистерна выехала на полосу встречного движения, снесла ограждение и улетела в кювет.

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На Арамильском тракте недалеко от аэропорта Кольцово образовалась пробка. Причина — лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительным данным, водитель Mazda Demio допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Geely Emgrand, который двигался навстречу. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. У водителя Geely предварительно диагностирован перелом шейного отдела позвоночника, а у водителя Mazda закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левого надколенника», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перевернулся газовоз. Цистерна выехала на полосу встречного движения, снесла ограждение и улетела в кювет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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