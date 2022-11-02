С места аварии двух человек увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Арамильском тракте недалеко от аэропорта Кольцово образовалась пробка. Причина — лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительным данным, водитель Mazda Demio допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там автомобиль столкнулся с Geely Emgrand, который двигался навстречу. Пострадавшие госпитализированы в больницу №36. У водителя Geely предварительно диагностирован перелом шейного отдела позвоночника, а у водителя Mazda закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левого надколенника», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перевернулся газовоз. Цистерна выехала на полосу встречного движения, снесла ограждение и улетела в кювет.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу