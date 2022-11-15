Медведев раскритиковал решение ООН о репарациях Украине

15 ноября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

В России хранится 300 млрд долларов иностранных активов, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае, если резолюция ООН о выплате репараций из заблокированных резервов РФ, вступит в силу, стране придется изымать деньги у инвесторов иностранных государств, чей капитал находится в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение Запада «вражеским и высосанным из известного места». «Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал резолюцию «грабежом российских резервов».

В случае, если резолюция ООН о выплате репараций из заблокированных резервов РФ, вступит в силу, стране придется изымать деньги у инвесторов иностранных государств, чей капитал находится в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал решение Запада «вражеским и высосанным из известного места». «Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о репарациях ничтожной и юридически неграмотной. Его коллега из Белоруссии Валентин Рыбаков сказал, что данный проект это способ легализации воровства чужих активов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал резолюцию «грабежом российских резервов».