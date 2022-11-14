Лавров прибыл на G20. Видео

15 ноября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Лавров приехал на место проведения саммита Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Российскую делегацию на саммите G20 возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже фактически заезжает в здание проведения саммита», — говорит корреспондент агентства в ходе своего репортажа. Он отметил, что до сих пор неизвестно, будет ли Лавров принимать участие в церемонии совместного фотографирования. Министра иностранных дел России уже лично встретил президент Индонезии Джоко Видодо. Они пожали друг другу руки. Саммит G20 на Бали (Индонезия) пройдет 15—16 ноября. Ранее президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите, сославшись на занятость. После чего было решено, что Россию на саммите будет представлять Лавров. Свое желание встретиться с ним в ходе саммита уже изъявил генсек ООН Антониу Гуттереш.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита G20. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Российскую делегацию на саммите G20 возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже фактически заезжает в здание проведения саммита», — говорит корреспондент агентства в ходе своего репортажа. Он отметил, что до сих пор неизвестно, будет ли Лавров принимать участие в церемонии совместного фотографирования. Министра иностранных дел России уже лично встретил президент Индонезии Джоко Видодо. Они пожали друг другу руки. Саммит G20 на Бали (Индонезия) пройдет 15—16 ноября. Ранее президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите, сославшись на занятость. После чего было решено, что Россию на саммите будет представлять Лавров. Свое желание встретиться с ним в ходе саммита уже изъявил генсек ООН Антониу Гуттереш.